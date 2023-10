Blinken in Giordania incontra Abu Mazen

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il segretario di Stato americano Antonyè in, ad Amman, dove hato il presidente palestinese Abu. Dopo Israele e laè prevista la visita in Qatar, parte del ...

Il segretario di Stato americano Antonyè in, ad Amman, dove ha incontrato il presidente palestinese Abu Mazen. Dopo Israele e laè prevista la visita in Qatar, parte del tour in Medio Oriente per evitare un'...

Antony Blinken in Giordania, colloqui con re Adbullah e Abu Mazen La Voce di New York

Usa, Blinken in Medio Oriente incontra Netanyahu e il presidente Herzog Agenzia ANSA

«Ora è tempo per la guerra» ha avvertito il ministro della Difesa, Yoav Gallant, mentre nella notte sono proseguiti i bombardamenti nella Striscia ...Gli Stati Uniti hanno accolto con favore giovedì l'impegno del Marocco a favore della pace e della sicurezza in Medioriente. É quanto emerso da un comunicato ...