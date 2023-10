Biglietti per Verona-Napoli | settore ospiti aperto anche per i residenti in Campania | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023), ecco le modalità di acquisto dei tagliandiper la prossima gara di campionato. Il prossimo match di campionato che vedrà protagonista il, è acontro l’Hellas. Gli scaligeri così come i partenopei, arrivano alla sfida con una sconfitta. Contro il Frosinone per i veronesi, contro la Fiorentina per gli azzurri. Ildeve rialzare la china dopo il momento no che sta vivendo in campionato. Dalla città di Giulietta e Romeo quindi riparte la stagione degli azzurri, che nel giro di 22 giorni affronteranno 6 sfide di vitale importanza per il futuro del campionato.in vendita da lunedì alle 10 Ecco il comunicato del ...