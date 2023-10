Biancaneve e i sette nani | il classico restaurato in 4K arriva in streaming | ecco quando

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Appuntamento imperdibile per gli amanti dell'animazione:dove vedere inil restauro in 4K die i. In occasione dei 100 anni degli Walt Disney Animation Studios, il primo lungometraggio animato realizzato nel lontano 1937,e i, viene riproposto in versione restaurata in 4K. L'appuntamento inè il 16 ottobre su Disney+. Questa versione restaurata deldel 1937 è il risultato degli sforzi congiunti del team di restauro e preservazione dei Walt Disney Studios, che lavora a stretto contatto con gli artisti chiave dei Walt Disney Animation Studios, lo stesso team che ha recentemente realizzato il restauro di un altro amatissimo ...

In occasione dei 100 anni degli Walt Disney Animation Studios , il primo lungometraggio animato realizzato nel lontano 1937,e inani , viene riproposto in versione restaurata in 4K . L'appuntamento in streaming è il 16 ottobre su Disney+. Questa versione restaurata del classico del 1937 è il risultato ...

Biancaneve e i sette nani: il classico restaurato in 4K arriva in ... Movieplayer

Biancaneve e i sette nani, arriva la versione restaurata in 4K su ... ComingSoon.it

Disney celebra il suo centesimo anniversario con uno dei cofanetti più grandi che si siano mai visti: l’intera collezione de I Classici Disney, per un totale di ben 60 film, in DVD. È preordinabile gi ...Scoprite il nuovo cofanetto home-video dedicato ai Classici d'animazione della Disney, in arrivo per festeggiare i 100 anni dello studio.