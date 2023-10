Benji celebra un nuovo inizio con “Sobrio” | testo e significato

Si chiama Sobrio il singolo in uscita domani (13 ottobre) , primo capitolo di un lavoro che uscirà a breve, per raccontare la vita dell'artista modenese dopo la scissione del duo& Fede, pop ...

Benji, il nuovo singolo Sobrio celebra la fine della dipendenza Vanity Fair Italia

Benjamin Mascolo parla di Bella Thorne: «Spesso avevamo rapporti ... blue News | Svizzera italiana

In uscita domani, è il primo capitolo di un lavoro che uscirà a breve, per raccontare le cadute e la risalita dell’artista modenese dopo la scissione del duo Benji & Fede ...The actress and fashion designer, who are married to Good Charlotte's Benji and Joel Madden, respectively, appeared with their husbands at a launch party for Veeps' All Access—a streaming service for ...