Bendtner | «Allenare? Accettare vorrebbe dire non avere più un fine settimana libero»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nicklas, ex attaccante tra le altre di Arsenal e Juventus, ha raccontato a BT Sports di aver rifiutato proposte di lavoro come allenatore Nicklas, ex attaccante tra le altre di Arsenal e Juventus, ha raccontato a BT Sports di aver rifiutato proposte di lavoro come allenatore e le ragioni per cui lo ha fatto sono davvero curiose. PAROLE – «È sempre bello essere chiamati, mache dovrei lavorare dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio e nonpiù un. Quindi devo essere pienamente preparato ela giusta mentalità».