Belen rompe il silenzio dopo le notizie sul periodo brutto e la clinica

Leggi su biccy

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Negli anniRodriguez ha abituato i suoi follower ad aggiornamenti social quotidiani, ma nelle ultime settimane storie e post si sono fatti sempre più rari, fino a sparire del tutto in questi giorni. Non solo la ‘latitanza’ social, Fabrizio Corona in tv e su Instagram ha dichiarato che la sua ex fidanzata non sta bene e che avrebbe bisogno di aiuto. Ieri i più importanti quotidiani hanno anche fatto sapere che la Rodriguez sarebbe stata avvistata in una notavicino a Padova. A poche ora dalla notizia sullaha deciso di tornare sui social ed ha scritto: “Mi mancate… mi siete mancati tanto“. È tornata, con la faccia di Aurora Ramazzotti pic.twitter.com/2KJXW9cTor — Sarx88 (@Sarx88) October 13, 2023Rodriguez, le dichiarazioni di Fabrizio Corona ...