Belen Rodriguez torna sui social dopo un lungo periodo di assenza

fa ritorno sui social dopo che per diversi giorni non si è vista (e sono state messe in giro voci sul suo conto): ecco cos'ha detto a cuore aperto Secondo alcune fonti,...

Belen Rodriguez avvistata in una clinica a Padova: dal trasferimento a Brescia senza i figli al silenzio socia ilmessaggero.it

"Belen in clinica a Padova". L'indiscrezione sulla Rodriguez preoccupa i fan ilGiornale.it

Dopo un lungo lasso di tempo durante il quale è stata lontano dai social, Belen Rodriguez è tornata con un messaggio per i fan In questo ultimo periodo Belen Rodriguez ha preferito mantenere le ...Era stata assente dai social per tanti giorni ora, però, Belen Rodriguez è tornata con un messaggio in una storia Instagram.