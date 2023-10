Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la lunga assenza | come sta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Personaggi tv. la conduttrice –è tornata sui socialdue settimane di. La showgirl, chela rottura con Stefano De Martino, si è legata ad Elio Lorenzoni, ha condiviso un messaggio con i suoi fan su Instagram. Un aggiornamento arrivato attraverso una “story”… (continua a leggerele foto) Leggi anche:, il periodo no continua: i figli con papà e nonni, l’ultima indiscrezione Leggi anche:ilsulle indiscrezioni choc sulla sua saluteilla...

fa ritorno sui social dopo che per diversi giorni non si è vista (e sono state messe in giro voci sul suo conto): ecco cos'ha detto a cuore aperto Secondo alcune fonti,...

Belen Rodriguez avvistata in una clinica a Padova: dal trasferimento a Brescia senza i figli al silenzio socia ilmessaggero.it

"Belen in clinica a Padova". L'indiscrezione sulla Rodriguez preoccupa i fan ilGiornale.it

anche alla luce delle parole del suo ex Fabrizio Corona e della eccessiva magrezza ribadita dalla stessa Belen. E’ recente anche l’indiscrezione secondo la quale la Rodriguez avrebbe scelto di ...Belen Rodriguez è tornata sui social dopo due settimane di silenzio. La showgirl, al centro dei gossip dopo la separazione con Stefano De Martino e la nuova relazione amorosa con Elio Lorenzoni, ha ...