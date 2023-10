Belen Rodriguez riappare sui social | “Mi mancate…”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 “MiMi siete mancati tanto”.Così. Con queste parole è ricomparsa su Instagram dopo alcuni giorni di assenza. La showgirl ha postato una storia mentre si scatta un selfie nel sedile posteriore di un’auto, accompagnato da un messaggio per i suoi follower in cui spiega di sentire la loro mancanza. Parole che, se da un lato confermerebbero che la modella argentina sta attraversando un periodo personale delicato, motivo per cui è rimasta per un po’ fuori dai riflettori dei, dall’altro fanno bene sperare per un imminente ripresa della showgirl, ultimamente apparsa dimagrita e dall’aria sofferente. E, quasi a leggere nel pensiero dei fan che hanno visto il suo messaggio,un paio d’ore dopo ha pubblicato un’altra storia ...