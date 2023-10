Beetlejuice 2 è un sequel? La risposta di Tim Burton

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Timtorna a parlare di2 e ha spiegato che non si tratterà di un, ma di un ritorno alle origini della storia attraverso il quale però ritroveremo i personaggi e scopriremo come si sono evoluti e che fine hanno fatto in questi anni. Il regista ne ha parlato al Museo Nazionale del cinema di Torino dove ha tenuto una Masterclass in occasione della mostra “Il mondo di Tim”, evento a lui dedicato in esposizione fino al 7 aprile 2024. Dopo vari anni dal primo capitolo infatti,rimane una delle storie più amate dai fan del regista e questo nuovo progetto sta suscitando notevole curiosità. Esi è espresso a riguardo: “Siamo al 98% mancano due giorni di riprese, ci siamo fermati per lo sciopero. Non posso dire che si tratti di un ...