Beach volley | niente miracoli | gli azzurri si fermano agli ottavi nel tabellone maschile del Mondiale

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Serviva l’impresa e non c’è stata da parte deglidel: tre “missioni impossibili” neglidel, contro coppie che avevano vinto almeno un Elite 16 in stagione, e tre sconfitte in due set per gliche ci hanno provato ma si sono dovuti inchinare alla forza dei top team mondiali. Nicolai/Cottafava hanno tentato di mettere in difficoltà i campioni in carica e oro olimpico Mol/Sorum e ci sono anche riusciti nella parte iniziale del match giocando punto a punto e mettendo anche il naso avanti nel punteggio fino al 16 pari, poi una magia in difesa di Sorum ha regalato il break point (18-16) ai norvegesi che ne hanno fatto tesoro vincendo 21-19 il primo set. Nel secondo parziale, invece, partenza a razzo della coppia ...