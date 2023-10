Basket | Serie A2 2023 2024 | risultati e classifiche aggiornate

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Idi tutte le partite e ledei due gironi dellaA2di. Ricomincia il campionato cadetto, con le consuete emozioni della frenetica caccia a un posto in A1: solo due slot a disposizione, quali saranno le squadre che se lo aggiudicheranno? Per scoprirlo, ecco tutti ie ledellaA2, con i gironi Verde e Rosso. CLASSIFICA GIRONE VERDE Trapani Shark 6 (3V, 0P) Gruppo Mascio Treviglio 4 (2V, 1P) Ferraroni Juvi Cremona 4 (2V, 1P) Real Sebastiani Rieti 4 (2V, 1P) Acqua S. Bernardo Cantù 4 (2V, 1P) Reale Mutua Torino 2 (2V, 1P) Luiss Roma 4 (2V, 1P) Moncada Energy Agrigento 2 (1V, 2P) Elachem Vigevano 1955 2 (1V, 2P) Wegreenit Urania Milano 2 ...

... con un leader tecnico, il Joker, non certo ossessionato dal, qualcuno potrebbe avere la '... PERCHE' SI PUO' L'obiettivo deve essere vincere almeno unadi playoff se i Wolves vogliono ...

Basket, Serie A: orari e dove vedere le partite della terza giornata Quotidiano Sportivo

Calendario Serie A basket: orari partite 14-15 ottobre, dove vederle in tv e streaming DAZN, Eurosport e DMAX OA Sport

Si disputa tra domani e domenica la terza giornata della Serie A1 di basket femminile. Si parte sabato con protagoniste la Virtus Bologna e la Reyer Venezia, due delle favorite nella corsa al titolo.Seconda trasferta consecutiva per l’Alfa Basket Catania. Il quintetto rossazzurro, in Serie C, si recherà domenica al PalaGiovino di Catanzaro per affrontare il Basket Academy. Una gara importante per ...