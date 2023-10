Basket | la Virtus Bologna compie l’impresa in Eurolega | Monaco battuto a domicilio con un netto 83-59

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Vittoria schiacciante dellanella seconda giornata dell’2023/2024. Al Salle Gaston Medecin (Principato di), i ragazzi di Luca Banchi dominano dall’inizio alla fine e sconfiggono un po’ a sorpresa uno spentocon un perentorio 83-59. Dopo la sconfitta all’esordio contro lo Zalgiris, le V Nere hanno dunque subito reagito e hanno conquistato il primo successo stagionale nella massima competizione europea per club. Fondamentali quest’oggi per lai 14 punti di Iffe Lundberg, i 13 di Marco Belinelli e i 12 a testa di Tornike Shengelia e Jaleen Smith. Inutili invece per il, alla sua seconda sconfitta consecutiva in, i 14 punti di Mike James (unico giocatore in doppia cifra ...

AS MONACO - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 59 - 83 (15-23, 18-25; 15-22, 11-13) AS Monaco: Okobo, Blossomgame 2, Brown, Diallo 6, Cornelie 7, ...