Basile trattata coma la scema del villaggio | la difesa di Selvaggia Lucarelli

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lo scontro a Otto e mezzo con Aldo Cazzullo, l'uscita di scena dallo studio Piazzapulita dopo un botta e risposta con Corrado Formigli. Fanno discutere le apparizioni tv di Elena, esperta di Medio Oriente e del conflitto tra Israele e Palestina e con ruoli diplomatici alle spalle. Le sue posizioni hanno scatenato molte critiche, con alcuni osservatori che la definiscono come una sorta di Alessandro Orsini del Medio Oriente. In suaarriva, con due post sui social. "Elenaha una lunga carriera diplomatica alle spalle, dice cose interessanti, fornisce dati di comprensione della realtà che non sono banalità alla buoni vs cattivi, parla della necessità di cercare strategie di negoziazione che evitino una immane strage di civili. Cerca di contestualizzare il problema ...