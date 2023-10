Bari | bimbo di 3 anni chiuso da solo in scuolabus

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un bambino di 3e mezzo è statoieri mattina per tre ore danelloche al mattino lo aveva accompagnato al plesso della infanzia ‘Lopopolo’ nel quartiere San Paolo asenza che potesse uscire. I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Per fortuna, sembra che con sé avesse una borraccia di acqua. In questi giorni le temperature asono alte, raggiungendo anche i 30 gradi e in alcuni casi superandole. La scuola fa parte dell’Istituto comprensivo ‘Falcone-Borsellino’. Nei criteri organizzativi stabiliti dal Comune disul trasporto scolastico si legge che “l’amministrazione comunale garantisce la presenza di un assistente su tutti gli. Gli assistenti, oltre alle prestazioni di sorveglianza ...

... oltre all'autista, anche un addetto che si occupa di verificare l'arrivo a destinazione dei bambini, ha avuto richiesta, da parte dell'assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di, una ...

