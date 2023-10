Barcellona | Lewandowski sull’infortunio | «Non c’è una data di ritorno | tutto dipende da come reagirà la gamba»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Robert, attaccante del, ha parlato ad una tv polacca aggiornando i tifosi sul proprio infortunio Robert, attaccante del, ha parlato ad una tv polacca aggiornando i tifosi sul proprio infortunio. PAROLE – «Da mercoledì a venerdì mi sono riposato, poi ho cominciato la riabilitazione. Ho fatto riposare laper 7-10 giorni. Questo è il momento più importante ma ne sapremo di più la prossima settimana. Sembra meglio di quanto pensassimo. Non c’è unadidala. Se non sarò in forma, non forzerò».