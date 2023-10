Barbara D’Urso Torna In Italia e Fa Una Gaffe Madornale!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è rientrata indopo il suo soggiorno a Londra. Non sono passate neanche poche ore che la conduttrice si è resa protagonista di un madornale scivolone. Ecco cosa è successo… #durso Dopo un mese di assenza dall’, passato tra le luci di Londra e Parigi,ha fatto il suo ritorno a Milano, città che la ospita da anni. L’annuncio è arrivato direttamente dalla conduttrice attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram. Tuttavia, il filmato ha destato non poco scalpore: durante la registrazione, la popolare presentatrice ha commesso una, attraversando la strada con il semaforo pedonale al rosso. La reazione sui social non si è fatta attendere: numerosi fan hanno subito commentato il post, ...