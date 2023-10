Barbara d’Urso è tornata da Londra e lo comunica sui social sbagliando una frase in inglese e mentre attraversa col semaforo rosso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023)col. La notizia di pochissimo conto, anzi conto nullo, è tale perché pare quasi ci sia una metafora della vita nascosta dietro la foto postata su Instagram dalla conduttrice: stop, niente programmi tv (ma lei ci prova e va, nonostante il). Niente tv, slmeno al momento. D’altronde il fatto chesiaa Milano e abbia scattato con ilpotrebbe pure essere una scelta studiata, in qualche modo bisognerà pure far parlare ie e quindi i siti e quindi i rotocalchi (come il nostro). Dicevamo,. Per chi non ne fosse a conoscenza, è stata un mese aa studiare, anzi perfezionare, ...