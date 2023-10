Bandiere israeliane bruciate. Il venerdì di rabbia nel mondo arabo

Lesono state date alle fiamme in da decine di migliaia di persone che si sono riversata in piazza Tahir su invito del leader sciita Muqtada al - sadr. La gente grida no all'...

Wembley non verrà illuminato con i colori della bandiera israeliana, è polemica in Inghilterra la Repubblica

Rubata la bandiera israeliana e minacce sui social: choc a Mirandola ilGiornale.it

Iraq Queste immagini vengono da Baghdad. Le bandiere israeliane sono state date alle fiamme in da decine di migliaia di persone che si sono riversata in piazza Tahir su invito del leader sciita ...Santanchè: “Bisogna stare con Israele. Sala si vergogni” “Oggi la bandiera della ... vorrei sommessamente far notare alla ministra che la decisione di esporre le due bandiere è stata presa dal ...