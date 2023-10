Banda di rapinatori terrorizzava l’area vesuviana | sei arresti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarebbero i componenti di unadiche, tra colpi messi a segno e tentativi andati a vuoto per il pronto intervento delle forze dell’ordine. In particolare, gli inquirenti avrebbero appurato che sarebbero loro i protagonisti di quattro rapine tra riuscite e non. Oggi la svolta, con la polizia che ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata (Napoli) su richiesta della Procura nei confronti di sei persone, due delle quali già detenute per altra causa. Sono accusate a vario titolo di rapina aggravata, tentata e consumata, detenzione e porto illegali di arma da fuoco e ricettazione. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e dal commissariato di ...