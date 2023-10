Bake Off 2023 del 13 ottobre | Aurélien eliminato foto e streaming

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La sesta puntata diOff Italiadi stasera, 13, ha visto l’eliminazione di. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione. Gli 11 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come tematica la “decorazione”. Nella prova creativa, i concorrenti sono stati catapultati indietro nel tempo e si sono dovuti mettere alla prova con la tecnica del Mosaico, dovendo riprodurre una “biscrostata”, ossia ...