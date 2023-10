Azzurri | Chiesa non ce la fa e lascia il raduno

Federicolascia il ritiro azzurro di Coverciano per problemi fisici: la decisione è stata presa oggi dopo un nuovo consulto e il quinto allenamento saltato con il gruppo. L'esterno della Juventus farà ...

Non arrivano buone notizie per la Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico degli azzurri, già alle prese con la grana Tonali e Zaniolo, domani sera affronterà Malta nel primo ...Dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina, a cui ha preso parte anche Stephan El Shaarawy, Federico Chiesa farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la ...