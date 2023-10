“Avevo paura di vivere” | Emma Marrone parla del periodo difficile dopo la morte del padre

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è tornata are della scomparsa del, Rosario, ai microfoni del podcast BSMT. Al conduttore, Gianluca Gazzoli, la cantante ha raccontato quali siano stati i suoi sentimenti e le sue emozioni in seguito a quel 5 settembre 2022, data nella quale il genitore venne a mancare, in seguito a una diagnosi di leucemia. “Quello che è successo, ladi miomi ha talmente devastata, mi ha talmente lasciata col c**o per terra, spaventata in mezzo al mondo, che adesso per assurdo non ho piùdi niente. Non mi tocca niente. Non ho piùdelle cose, della vita, delle persone, di quello che dicono, di quello che pensano perché niente può più scalfire il mio cuore”, ha esordito. La ...