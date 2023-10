Avete visto Meloni con il casco e Moratti che torna in Forza Italia?

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Una settimana, quella che separa la nuova rubrica fotografica da quella che la precede, non certo facile. L’attacco di Hamas a Israele ha riempito, e riempie tutt’ora, non solo i principali quotidiani ma anche i social network con le immagini delle vittime. Eppure, e questa non è che una delle contraddizioni di questo mondo, non si è fermata la vita politica e dei politici da questa parte del mondo. Manifestazioni, gesti di solidarietà, ma anche inaugurazioni e giuramenti sono tra le immagini politiche della settimana, oltre alle celebrazioni di cifre tonde per Eni, Almaviva e Api. Poi ancora grandi ritorni (Letiziain) e sempre, ancora campagne per il salario minimo. Insomma, di nuovo: Queste leviste? Elly Schlein alla manifestazione nazionale organizzata a Roma dalla Cgil (07/10/2023, ...