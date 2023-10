Avanti Popolo | arriva Corona per il caso scommesse

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nunzia De Girolamo -Lo scandalo delleche sta scuotendo il mondo del calcio “rianima” Fabrizio, che ora è pronto a portare in tv quanto scoperto. Dove? Adda Nunzia De Girolamo. “Martedì andrò da Nunzia De Girolamo a fare il 15% di share, dove racconterò tutte le prove della storia di Zaniolo: come è incominciata, da quando e perché“ annunciaa Radio Radio. Nicolò Zaniolo è il calciatore coinvolto nel, insieme a Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicola Zalewski, ultimo giocatore (per ora) inserito nella “lista nera” e rivelato oggi dallo stesso. In merito a Zaniolo (che tramite l’avvocato respinge al mittente le accuse), l’ex re dei ...

... da quelli di estrema sinistra e quelli di destra "come nemici delpalestinese". In molte ... inla Storia non ricorda casi in cui l'integrazione di islamici all'interno di società non - ...

Nunzia De Girolamo intervista il marito Francesco Boccia: per ‘Avanti popolo’ debutto di coppia la Repubblica

Per Nunzia De Girolamo 574 mila spettatori nonostante il marito ospite in trasmissione Corriere TV

Lo scandalo delle scommesse che sta scuotendo il mondo del calcio “rianima” Fabrizio Corona, che ora è pronto a portare in tv quanto scoperto. Dove Ad Avanti Popolo da Nunzia De Girolamo. “Martedì an ...E’ stata la figlia la vera forza di Nunzia De Girolamo. Lei è abituata ad essere sempre così forte, a mostrarsi forte, perché se crolla lei destabilizza tutti. La sua famiglia le è stata sempre ...