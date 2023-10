Autismo | la vita difficile di una madre | “Cosa ne sarà di mia figlia dopo di me?”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “‘Una’ è il titolo di un famoso film del 1961. Io avevo solo sei anni quando l’ho visto, e non potevo certo immaginare di viverla anch’io unacosì. Ma non posso averne un’altra e nemmeno fuggire, anche se spesso avrei la tentazione di farlo. Con mio marito a volte ce lo diciamo, cercando di smussare l’esasperazione con un pizzico di umorismo: ‘Scappo io o scappi tu?”. Emanuela Borrelli ha 68 anni e unadi 35, con una severa forma di“non verbale“, diagnosticata quando aveva due anni e mezzo. L’intervista Com’è cominciata? “Alma è la mia prima. Come tutte le primipare ero inesperta, ma ero rimasta in contatto con una donna che aveva partorito come me. Già a tre mesi, il confronto con sua...