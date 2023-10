Australia | lo storico referendum per i diritti degli indigeni | si vota per il riconoscimento in Costituzione È la fine delle discriminazioni?

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ine creazione di un ente consultivo in grado di rappresentarli di fronte a Parlamento e governo: queste, in sostanza, le proposte su cui circa 18 milioni dini saranno chiamati a esprimersi il 14 ottobre. Unocostituzionale, il primo per l’negli ultimi 24 anni, dagli effetti potenzialmente macroscopici per una popolazione che rappresenta circa il 3%ni (700 mila persone) e che spesso vive in condizioni di povertà e discriminazione. Ad esempio, l’aspettativa di vitaaborigenini è di circa otto anni più bassa di quellaaltri cittadini, mentre i bambini ...

Il 14 ottobre gli elettori australiani andranno a votare per la nascita di un organismo grazie al quale gli Aborigeni potranno presentare proposte di legge sui temi che li riguardano ...Il voto è obbligatorio per i 17,7 milioni di elettori australiani, pena una multa di 20 dollari australiani (12,10 euro). Per essere adottato l'emendamento deve ottenere la maggioranza dei voti a ...