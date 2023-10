Aurora Caporossi | «Salute mentale | anoressia e DCA | parliamone | ma nel modo giusto»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nell’era dell’immagine, mettere al centro l’invisibile. È la missione dell’associazione Animenta, fondata da, che si occupa di DCA (disturbi del comportamento alimentare): quelli che appaiono, tipicamente, in un corpo di donna che soffre di, ma soprattutto quelli che non si vedono eppure esistono, dietro un aspetto normale. Scrittura e: la guida per esercitare l’autoconsapevolezza ...