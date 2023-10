Atti vandalici in Piazza Rosselli a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023)in: segnaletica per disabili e marmo danneggiati. Si cercano i responsabili Nel cuore di, un vile atto di vandalismo ha danneggiato la segnaletica per il parcheggio disabili e il marmo che circonda il primo albero arrivando da via Fratelli. Il segnale, situato proprio di fronte all’ufficio postale, è stato abbattuto. L’incidente è stato scoperto da passanti che hanno notato l’atto vandalico, ma finora non si conosce l’identità dell’autore. Questo atto irresponsabile toglie agli individui disabili un’area essenziale. Attualmente, si sta lavorando all’identificazione del responsabile, affinché situazioni simili non si ripetano. Lascia un like su Facebook e seguici ...