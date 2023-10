Attentato liceo Francia - professore ucciso a coltellate. L'aggressore è un 20enne ceceno - urlava «Allah Akbar». Due feriti gravi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Terrore in una scuola in. Un uomo è entrato nelGambetta-Carnot di Arras, nel nord del Paese, armato di coltello e ha attaccato diverse persone. Un...

Arras, Francia. Nel video si vede l'uomo, un giovane, armato di coltello, nel cortile delGambetta mentre affronta una persona che cercava di fermarlo. Il terrorista ha ucciso un insegnante e ferito altre persone, il tutto mentre urlava "Allah Akkbar"

Attentato in Francia. L'autore dell'attacco al liceo di Arras, probabilmente un ex allievo, di origini cecene, di 20 anni, era schedato «S», che nel sistema francese significa «a rischio ...Un uomo armato di coltello ha causato la morte di un insegnante e diversi feriti in un liceo di Arras, nel nord della Francia: è quanto riferiscono fonti della polizia citate dalla stampa francese.