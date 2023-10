Attentato in un liceo francese | ucciso un professore | due feriti Preso l’aggressore «Urlava Allah Akbar»

(Di venerdì 13 ottobre 2023)in Francia: l'aggressore è un ex studente di origini cecene, è stato fermato, insieme con il fratello del killer.un insegnante di lettere, ci sarebbero diversi: tra questi un agente di sicurezza e un altro insegnante

... il ventenne ceceno arrestato per l'di stamani in una scuola francese. Da settimane i ... L'assalto è avvenuto stamani alpubblico Gambetta - Carnot di Arras (Pas de Calais) nel nord ...

Attentato liceo Francia, professore ucciso a coltellate. L'aggressore è un 20enne ceceno, urlava «Allah Akbar» ilmessaggero.it

Attacco in un liceo di Arras, ucciso un insegnante. Fermato l'assalitore Agenzia ANSA

Un morto e due feriti gravi in seguito a un attacco all'arma bianca avvenuto in un liceo di Arras in Francia. Un aggressore armato di coltello ha fatto irruzione nell'istituto e al grido di "Allah Akb ...(ANSA) - PARIGI, 13 OTT - L'attentatore che ha ucciso un insegnante di lettere oggi ad Arras, nel nord della Francia, e ferito gravemente altre due persone, sarebbe un ceceno di 20 anni, secondo fonti ...