Attentato in un liceo dell’Alta Francia | un morto e due feriti gravi Il terrorista era sottoposto a sorveglianza Macron sul posto | «Colpiti dalla barbarie del terrorismo»- Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il bilancio dell’attacco aldi Arras è di una vittima e due. NelGambetta della città di Arras, capoluogo del dipartimento Passo di Calais un uomo ha colpito un insegnante, uccidendolo e ferendo altri due studenti. L’uomo è stato immediatamente arrestato. Le Parisien traccia un ritratto inquietante del. Si chiama Mohammed Mogouchkov: suo padre, anni fa, è stato espulsoRussia. Suo fratello è in carcere prima per aver progettato uncontro l’Eliseo, poi ci è ritornato per essersi fatto portavoce della propaganda dell’Isis. Mogouchkov, secondo l’emittente Bfmtv, durante l’aggressione odierna nei confronti di un insegnante, avrebbe gridato «Allah Akhbar». Su internet circolano le immagini di quanto avvenuto, con una ...