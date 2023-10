Attacco liceo Francia | professore ucciso a coltellate L' aggressore è un 20enne ceceno | urlava «Allah Akbar» Due feriti gravi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Terrore in una scuola in. Un uomo è entrato nelGambetta-Carnot di Arras, nel nord del Paese, armato di coltello e ha attaccato diverse persone. Un...

Un insegnante è stato ucciso oggi nell'con il coltello in undi Arras , nel nord della Francia : è quanto riferisce Bfm - Tv, confermando inoltre due feriti. Il principale sospetto è stato fermato dalle forze dell'ordine. ...

Attacco in un liceo in Francia: un morto e due feriti Orizzonte Scuola

Attacco in un liceo di Arras, ucciso un insegnante. Fermato l'assalitore Agenzia ANSA

L'aggressore viene avrebbe circa 20 anni. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin: "Un'operazione di polizia è in corso al liceo ...Terrore in una scuola in Francia. Un uomo è entrato nel liceo Gambetta-Carnot di Arras, nel nord del Paese, armato di coltello e ha attaccato diverse persone. Un ...