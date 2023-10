Attacco in un liceo francese

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un professore è stato ucciso a coltellate in undi Arras, in Francia dove oggi un uomo ha fatto irruzione al grido di “Allah Akbar”, pugnalando a morte il docente. L’aggressore, un ventenne di origine cecena, è stato arrestato. Nell’sono rimaste ferite diverse persone, due delle quali sono in condizioni gravi, ha reso noto il prefetto. “Un’operazione di polizia è in corso alGambetta di Arras, l’autore dei fatti è stato arrestato”, ha scritto su X il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin. La procura nazionale antiterrorismoha aperto un’inchiesta. I reati contestati sono “assassinio in relazione a un’associazione terroristica, tentato assassinio e associazione terroristica”. Un video dell’aggressione nella scuola di Arras ha iniziato a circolare rapidamente sui social network. Nelle ...