Attacco in un liceo francese | Ucciso un insegnante Arrestato l' aggressore

Un video dell'aggressore nella scuola di Arras ha iniziato a circolare rapidamente sui social network. Nelle riprese effettuate dalle finestre delda alcuni studenti si vede l'aggressore, armato di coltello, attaccare alcune persone nel cortile della scuola. Nel video si vede il ragazzo, che indossa una giacca grigia, avanzare con passo ...

Francia, attacco in un liceo di Arras: ucciso un insegnante Corriere della Sera

Attacco in un liceo di Arras, ucciso un insegnante. Fermato l'assalitore, era schedato Agenzia ANSA

In Francia si è verificato un attacco all’arma bianca al grido di "Allahu Ahkbar”. L’attacco è avvenuto in una scuola superiore di Arras.Un professore è stato ucciso a coltellate in un liceo di Arras, in Francia dove oggi un uomo ha fatto irruzione al grido di “Allah Akbar”, pugnalando a morte il docente. L’aggressore, un ventenne di ...