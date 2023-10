Attacco in un liceo di Arras | ucciso un insegnante

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un uomo armato di coltello ha causato la morte di une diversi feriti in undi, nel nord della Francia: è quanto riferiscono fonti della polizia citate dalla stampa francese. Lo riferisce l’Ansa. Il principale sospettato dell’è stato fermato dalle forze dell’ordine: è quanto riferisce Bfm-Tv, aggiungendo che l’uomo avrebbe gridato ‘Allah Akbar‘. Un’informazione confermata su X (ex-Twitter) dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin. “Un’operazione di polizia è in corso alGambetta di. L’autore dei fatti è stato fermato dalla polizia”: è quanto scrive su X (ex-Twitter) il ministro francese dell’Interno, Gérald Darmanin. L'articolo proviene da The Social Post.

Un insegnante è stato brutalmente ucciso e due persone sono rimaste ferite gravemente in un attacco armato con coltello avvenuto oggi in un liceo della città di Arras, nel nord della Francia . La noti ...ARRAS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Attentato ad Arras, in Francia, dove un uomo armato di coltello ha ucciso un insegnante in un liceo, come riporta Le Figaro.