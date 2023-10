Atalanta | la prima maglia a caccia dello sponsor | a breve verrà svelata la terza

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Qualche tifoso sostiene che sia un po’ troppo vuota, qualcun altro ritiene che invece sia bellissima così. Resta il fatto che, con quasi due mesi di stagione ufficiale alle spalle, ladell’2023/24 attende ancora l’ultimo tassello: il mainda posizionare sulla “pancia” dei giocatori. Il vuoto da colmare è quello lasciato da Plus500: l’accordo con l’agenzia di trading online in estate è arrivato alla naturale scadenza del contratto triennale e non è stato riconfermato – per motivi non legati in alcun modo al ‘veto’ imposto in Francia, dove le partite sono state oscurate per colpa. Al momento sulla nerazzurra ci sono i classici “Radici Group” sul petto, insieme al logo e allotecnico Joma, più “Gewiss” sulla schiena, ...