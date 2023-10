Assedio finale a Gaza | catastrofe annunciata Serve subito un deciso intervento diplomatico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In risposta agli orrendi attacchi di Hamas, avvenuti in uno dei giorni più tristi e letali nella storia di Israele, il Governo di Netanyahu hadi inasprire il blocco suche dura da ormai 17 anni. Il 9 ottobre scorso, il portavoce di Israel Katz, ministro israeliano dell’Energia, ha annunciato l’ordine “di tagliare immediatamente la fornitura d’acqua” all’enclave assediata, a seguito dell’annuncio di un “blocco totale” da parte del Ministero della Difesa. È una decisione inedita e gravissima. Il blocco è una “punizione collettiva” Il blocco è da inquadrarsi giuridicamente come punizione collettiva, vietata dall’Art. 33 della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 sulla Protezione dei Civili in Tempo di Guerra (GCIV). È bene chiarirlo: il blocco costituisce una violazione del diritto umanitario internazionale e il suo inasprimento, ovvero ...