Asllani | 'Inter? Non è facile | ho davanti Calhanoglu'

Commenta per primo Il centrocampista dell'e dell' Albania Kristjanha parlato ai microfoni di TV Klan: 'Quella di ieri era una partita difficile, lo sapevamo, siamo stati fortunati che la Repubblica Ceca si è trovata in 10 ...

Asllani: "Davanti a me ho Calhanoglu, però darò sempre il massimo quando giocherò. Ecco dove devo... Fcinternews.it

Asllani: "Davanti a me ho un giocatore forte come Calhanoglu, ma continuerò a dare il massimo" TUTTO mercato WEB

Asllani resta in campo per 90' minuti nel corso della sfida vinta dalla sua Albania. Il calciatore dell’Inter pubblica una foto e un pensiero sui social. SPAZIO – Anche se quest’anno Simone Inzaghi ha ...Piero Ausilio era a Tirana per monitorare Asllani ma adocchiare anche Soucek in Albania-Repubblica Ceca: ecco come è andata ...