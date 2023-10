Ascolti TV | Grande Fratello ancora in calo

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca OnestiniTV disastrosi: cosa non sta andando nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Il piano degli autoriTV:IN CADUTA LIBERA- Non convince nemmeno la decima puntata del2023, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini nella quale c’è stata l’eliminazione definitiva di Arnold Cardaropoli, noto tik toker ed ormai ex gieffino. Scopriamo insieme i dati a confronto fra Rai e Mediaset, che rendono molto bene l’idea su chi abbia ...