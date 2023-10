Ascolti tv | ' Blanca' su Rai1 domina il prime time

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - '' sula prima serata per quanto riguarda glidi giovedì 12 ottobre. La puntata trasmessa ieri sera è stata infatti il programma più visto delcon 3.823.000 telespettatori (share del 23,3%) superando la concorrenza del 'Grande Fratello' che su Canale 5 ha totalizzato 2.141.000 telespettatori (share del 16,5%) collocandosi sul secondo gradino del podio. In particolare la fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, nel periodo di sovrapposizione con il programma proposto dal principale competitor, ha ottenuto oltre 1 milione 400 mila telespettatori e uno share di quasi 9 punti percentuali in più. Terzo posto per Retequattro con 'Dritto e rovescio' visto da 866.000 telespettatori pari al 6,24% di ...