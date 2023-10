Arriva il nuovo social network | è rivoluzione sul web

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È destinato a salire alla ribalta uncreato da poco tempo e messo a disposizione di tutti i content creator: tutto quello che c’è da sapere su questaper il mondo di internet. Ormai il quotidiano è invaso dai: avere un proprio profilo personale (per uso di svago o, in alcuni casi, anche per uso professionale, ndr) è difatti obbligatorio per chiunque desidera restare al passo coi tempi ed essere aggiornati in tempo reale su quello che succede nel mondo. Negli ultimi anni, l’ascesa dicome Facebook, Instagram e Twitter (ora chiamato X, ndr) è stata letteralmente inarrestabile e gli utenti sono cresciuti in maniera esponenziale: si può dire che chiunque ormai ha un profilocon cui può postare spaccati del proprio ...