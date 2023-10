Argentina-Paraguay | Messi e lo sputo di Sanabria | “Non so neppure chi sia”

Un gol dopo tre minuti è stato sufficiente all'per mettere al tappeto il. A realizzarlo è stato il difensore del Benfica Nicolás Otamendi . Dopodiché l'Albiceleste ha continuato ...

Sanabria sputa a Messi in Argentina-Paraguay "Non so neanche chi sia" Goal Italia

Qualificazioni mondiali: bene Argentina e Cile, il Venezuela ferma il Brasile La Gazzetta dello Sport

Argentina Paraguay 1-0. Si conclude con questo punteggio la gara della terza giornata di qualificazione al mondiale 2026. A segno Otamendi al terzo minuto per l ...All'Argentina basta un gol di Otamendi per battere il Paraguay e mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno: in campo per 90' Lautaro Martinez. Il Brasile fermato in casa dal Venezuela, che ...