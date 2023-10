Arezzo | Questore ordina chiusura bar in Corso Italia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ildi, Maria Luisa Di Lorenzo, ha sospeso ancora una volta, da oggi e per quindici giorni la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un bar delad. Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato a seguito di un grave episodio di violenza avvenuto nella nottata di domenica scorsa 8 ottobre appena fuori del pubblico locale, dove due ragazzi, un uomo ed una donna, rimastii feriti, rispettivamente al torace e alla mano riportando prognosi di 15 e 10 giorni, con un coltello da parte di un altro giovane. A seguito della ricostruzione dei fatti avvenuta grazie alle informazioni assunte dal personale delle Volanti intervenuto sul posto, è emerso che le persone coinvolte, feriti, aggressore e testimoni: tutti avventori del suddetto locale in cui ...

Arezzo, 13 ottobre 2023 – Il Questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, ha sospeso da oggi e per quindici giorni la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un b ar del Corso Italia ad