Ardea | 25 alunni non autosufficienti senza scuolabus da più di un mese Il sindaco dopo le proteste | “Il servizio partirà | ci scusiamo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Calpestato il diritto allo studio”. È quanto denunciano i genitori deglicon disabilità del Comune di, in provincia di Roma, che da oltre unsonoilpubblico di trasporto disabili che permette loro di arrivare da casa a scuola. Si tratta di un’assistenza essenziale che spetta per legge. In questo caso a essere stati privati dei loro diritti sono circa 25 tra bambini e ragazzi non. Contattato da ilfattoquotidiano.it sulla vicenda ildiMaurizio Cremonini garantisce che “ilil 17 ottobre, chiediamo scusa alle famiglie”. I genitori dei giovani disabili a luglio avevano fatto protocollare, come da prassi, presso i Servizi sociali del comune ...