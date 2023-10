Arabia Saudita | 2-2 per Mancini in amichevole contro la Nigeria | Osimhen esce per un problema fisico

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Finisce 2-2 tra l’die la. Nella partitagiocata a Portimao, in Portogallo, le due squadre hanno regalato uno spettacolo costellato da colpi di scena. La prima rete viene segnata dagli arabi, con Al Faraj che trova il gol al 60?. Successivamente, lasi porta sull’1-1, grazie all’autogol di Al Amri del minuto 73. Nell’ultima fase di gara, le due formazioni cercano il gol della vittoria, con ini che conquistano il vantaggio con Iheanacho all’81’. La nazionale araba pareggia all’ultimo minuto, durante il decimo minuto di recupero, grazie alla rete di Kanno. Colpo di scena l’uscita di Osimehn, che abbandona il campo per unche dovrà essere indagato. SportFace.

Victor Osimhen è infatti stato costretto al cambio nella sfida della sua Nigeria contro l'di Roberto Mancini. L'attaccante ha giocato 60 minuti prima di abbandonare il terreno di gioco ...

Arabia Saudita – Nigeria highlights e gol, ecco le immagini dell'amichevole. Roberto Mancini ha trovato il primo risultato utile in qualità di CT della nazionale saudita.