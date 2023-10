Antonio Ricci | “Striscia? Un buon modo per non annoiarmi”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «La mia vita tra Silvio, Grillo e il coro di Cl» Libero, di Fabrizio Biasin, pag. 1-20 Dottor, prima i convenevoli: ci diamo del tu o del lei? «Del tu, dai». Non ti sei rotto le balle di fare? «No, perché sono curioso.mi permette di soddisfare quotidianamente la mia l’intervista curiosità, di sfogarmi e di fare casino. È unper non». …E per massacrare all’occorrenza questo e quello. Ti ha querelato chiunque. «Siamo a quota 400 querele, più o meno». Alla faccia. Quante perse? «Nessuna. Anzi, una. Sono stato condannato per colpa di un fuori onda di Vattimo, ma poi ho fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ho vinto. La cosa bella era la scritta sull’atto: “contro lo Stato ...