Antonio Ricci | il patto segreto fatto con Silvio Berlusconi per andare in onda | “Resiste anche con Pier Silvio”

Leggi su biccy

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è il regista e ftore di Striscia la Notizia e in una recente intervista per Libero ha parlato della sua trasmissione che gli è costata in questi decenni ben quattrocento querele (più o meno). “Se mi sono rotto di fare Striscia la Notizia? No, perché sono curioso. Striscia mi permette di soddisfare quotidianamente la mia curiosità, di sfogarmi e di fare casino. È un buon modo per non annoiarmi. Siamo a quota quattrocento querele, più o meno. Nessuna persa. Anzi, una. Sono stato cnnato per colpa di un fuoridi Vattimo, ma poi horicorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ho vinto. La cosa bella era la scritta sull’atto: “contro lo Stato italiano”, che soddisfazione. Questo però non è coraggio, io la ...