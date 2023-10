Antonio Conte | ' Il calcio non è facile Sbagliato dire che l' allenatore deve fare meno danni possibile'

Parole che abbiamo sentito anche di recente nella conferenza stampa di presentazione di Pippo Inzaghi alla Salernitana e che finiscono nel mirino di, intervistato al Festival dello ...

Conte-Napoli, Ferrara: 'Antonio mi disse queste parole sul suo futuro' AreaNapoli.it

Le parole di Antonio Conte al Festival dello Sport di Trento: FARE DANNI - "Odio questa parola, questo concetto. A volte sento dire anche fra colleghi che bi.Presente al Festival dello Sport Antonio Conte ha dichiarato: "Ho vinto in contesti non facili. Come la Juventus al primo anno, oppure con il Chelsea che la stagione precedente ...