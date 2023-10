Tuttavia, loè fragile: le previsioni di EY indicano per l'Italia una crescita del Pil dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024", avverte Massimo, ceo di EY in Italia e coo di EY ...

Antonelli (EY): 'Scenario fragile, serve un piano strategico' - Notizie ... Agenzia ANSA

Antonelli (EY), scenari fragili, serve un piano strategico QUOTIDIANO NAZIONALE

Tuttavia, lo scenario è fragile: le previsioni di EY indicano per l'Italia una crescita del Pil dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024", avverte Massimo Antonelli, ceo di EY in Italia e coo di EY ...Tuttavia, la situazione è fragile: le stime di EY indicano per l'Italia una crescita del Pil dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024", ha sottolineato Massimo Antonelli, CEO di EY in Italia e COO di ...